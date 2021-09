Centrodestra: Meloni in ritardo, salta conferenza stampa congiunta

Non c'è pace nel centrodestra. Salta a Milano la photo opportunity dei tre leader insieme alla conferenza stampa congiunta per chiudere la campagna nel capoluogo lombardo.

L'iniziativa era stata convocata alle 10,30 ma per colpa di un ritardo aereo, la leader di Fratelli d'Italia arriva allo Starhotels Business Palace con quasi un'ora di ritardo, quando il segretario federale era già andato via. Insomma, i due non si sono incrociati nemmeno un istante. E quella che doveva essere l'occasione per lanciare un messaggio di concordia e di unità dopo settimane di polemiche e di divisioni s'è trasformato un un flop comunicativo. Ignazio La Russa getta acqua sul fuoco, ricordando che domani i tre leader si troveranno insieme a una iniziativa identica ma a Roma.

"Siccome ho già visto che qualcuno sta facendo delle ricostruzioni surreali sul mio ritardo di questa mattina, vi prego cortesemente di andare a vedere a che ora doveva arrivare e a che ora è arrivato il volo che ho preso da Roma che mi avrebbe consentito se fosse arrivato in tempo di essere qui per le 11". Lo ha chiarito la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, spiegando il perché del suo arrivo in ritardo alla conferenza unitaria che i leader del centrodestra hanno tenuto a Milano a sostegno di Luca Bernardo, dove non ha incrociato il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha dovuto lasciare prima l'evento.

"Vi prego di non fare mistificazioni perché se non avessimo voluto fare un evento insieme banalmente non l'avremmo fatto - ha aggiunto - . Se l'abbiamo fatto è per confermare ancora una volta una compattezza che il centrodestra ha, su cui troppa stampa cerca delle mistificazioni senza senso ma purtroppo bisogna fare i conti con la realtà".