Governo: attesa per la cabina di regia. Protesta delle discoteche

Attesa per la cabina di regia che nel tardo pomeriggio di oggi dovrebbe riunirsi per un primo momento di confronto formale del premier con la sua maggioranza sul fisco e su tutte le altre scelte da fare in vista della legge di Bilancio. Non sol, è probabile che sia anche il luogo di un confronto in vista del recepimento delle indicazioni venute ieri dal Cts sulla capienza per i luoghi di cultura e sport.

Ieri in serata, infatti, Sono arrivate in serata, al termine di una riunione durata quasi tre ore, le attese aperture del Comitato tecnico scientifico che hanno risposto ai quesiti posti dal ministro Franceschini e del sottosegretario allo Sport Vezzali: la capienza negli stadi e nei luoghi all'aperto può passare dall'attuale 50% al 75%; nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 50% dall'attuale 25%. Per quanto riguarda cinema, teatri e sale concerti si passa al 100% all'aperto ed all'80% al chiuso. Nessuna restrizione per i musei. Tutti dovranno essere ovviamente muniti di Green pass. nessuna novità invece sul fronte delle discoteche.

Le indicazioni del comitato, però, non placano le polemiche nella maggioranza come dal fronte degli esercenti.

Disputa a distanza nella Lega tra il leader Matteo Salvini che pur sottolineando con favore l'allentamento evidenzia: "La nostra richiesta è di riaprire tutto per tutti". "Ma che ragionamento scientifico è il 75%? perché non il 78,8 allora? Apriamo tutto. All'estero - ha ricordato - sono aperti a piena capienza". "Una decisione equilibrata", la definisce invece il collega di partito Massimiliano Fedriga. Una scelta, aggiunge "che recepisce la proposta della Conferenza delle Regioni e che ridà ossigeno al mondo dello spettacolo e della cultura, coniugando le esigenze della ripresa con le regole basilari della prevenzione".

Intanto arriva la protesta dei gestori delle discoteche. "Se le cose andranno nella direzione delle indiscrezioni che trapelano, ritengo che la misura sia davvero colma. Le aziende dell'Emilia-Romagna che rappresento ritengono che servano decisioni forti per ribadire la nostra contrarietà ad un comportamento al limite del persecutorio nei confronti dei nostri imprenditori e dei lavoratori che vivono di questa attività. Saranno forme di protesta rumorose, di cui penso si parlerà". Lo dice Gianni Indino, presidente del Silb-Fibe, il sindacato dei locali da ballo di Confcommercio, che raccoglie le discoteche della regione, concentrate soprattutto nella riviera romagnola.

E anche dalla Siae non c'è soddisfazione. "Le decisioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico relativamente all'aumento delle capienze dei luoghi di spettacolo tra il 75% e l'80% sono insufficienti e francamente non oggettivamente motivate". E' quanto sostiene la Siae in una nota, sottolineando come "paradossalmente in Italia abbiamo il numero di vaccinati più alto d'Europa e le misure più restrittive". La Società Italiana Autori ed Editori ricorda come attualmente "la percentuale di persone almeno parzialmente protette dal coronavirus è dell'83,24% mentre il 77,99% è completamente vaccinato. Ci era stato detto che con queste percentuali si raggiungeva l'immunità di gregge. Cosa è cambiato?"