Mattarella: 'Importante avere segnali di ripresa per il Paese'

"Avete sottolineato di aver reso onore alla maglia italiana: lo confermo e ve ne ringrazio, come per il significato che avete attribuito alle vostre vittorie. Per il Paese in ripresa avere segnali di ripresa dopo la pandemia è di grande importanza". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale la Nazionale italiana di pallavolo femminile e maschile di rientro dal Campionato europeo.

"E' stato un periodo straordinario per il nostro sport. Non si è concluso con l'estate e speriamo continui costantemente", ha aggiunto Mattarella.

"Complimenti alla pallavolo, per due vittorie che inorgogliscono il comitato olimpico e tutta l'Italia". Giovanni Malago' rivolge i complimenti agli azzurri e alle azzurre campioni d'Europa nel volley, ricevuti dal presidente della Repubblica al Quirinale. Malago', dopo la partecipazione con diversi atleti all'inaugurazione dell'anno scolastico e l'incontro con i medagliati olimpici e paralimpici, ha definito l'incontro con Mattarella "una meravigliosa consuetudine. "Oggi abbiamo la fortuna di festeggiare ragazzi e ragazze che hanno compiuto impresa unica nella storia dello sport - ha aggiunto il presidente del Coni - Sappiamo benissimo come ci fossero altre aspettative durante le Olimpiadi da queste due squadre. Soprattutto per questo e' ancora piu' incredibile quanto successo: lo sport da' sempre la possibilita' di riscattarsi, e loro l'hanno fatto alla grande. Complimenti alla pallavolo, al presidente Manfredi, ai ct Mazzanti e De Giorgi".

"La vittoria e' la lode del vincitore: chi perde e' un fallito, solo chi vince ha diritto ad attraversare il Rubicone e sfilare in trionfo per le strade di Roma. Ma lo sport non e' questo, vittoria e sconfitte sono le due facce della stessa medaglia": così Davide Mazzanti, ct delle azzurre di volley campionesse d'Europa, parlando al Quirinale. "Un pallone che cade qualche centimetro piu' in la', e il tuo sogno e' distrutto - ha proseguito Mazzanti -. E' lo sport, stressante e magnifico: per tutti lo sport e' efficace metafora, rappresenta in piccolo cio' che ci definisce in grande. In questa grande estate sportiva in tricolore, speranza è costruire mondo dove la riconoscenza e la gratitudine non svaniscano, al di la' del punto in cui cadra' l'ultima palla"

Successivamente le due formazioni saranno ricevute a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.