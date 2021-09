Confindustria, Bonomi all'Assemblea: 'Bene Draghi, continui a lungo questa esperienza'

Confindustria si augura che il premier Mario Draghi "continui a lungo nella sua attuale esperienza" e avverte: prosegua "senza che i partiti attentino alla coesione del Governo pensando alle prossime amministrative con veti e manovre in vista della scelta da fare per il Quirinale". Il presidente Carlo Bonomi dedica ampio spazio della sua relazione all'assemblea annuale degli industriali alla figura di Draghi, uno degli "uomini della necessita", diverso dagli "uomini della provvidenza" come chi ha dato vita a "un regime ventennale di oppressione" e dagli "uomini del possibile", quelli del "calcio alla lattina", del "rinvio eterno". Le riforme bisogna farle adesso. Basta rinvii, basta giochetti, basta veti. Davvero basta", avverte il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, esprimendo la "preoccupazione" per il cronoprogramma per le rforme legate al Pnrr che "rischia di slittare". Per gli industriali "è una strada profondamente sbagliata quella del gioco a risiko delle bandierine del consenso effimero". Confindustria "si opporrà a tutti coloro che vorranno intralciare il precesso delle riforme"; " A chi flirta con i no vax invece di pensare alla sicurezza di cittadini e lavoratori, come a chi pensa che questo Governo è a tempo".

Bonomi cita Draghi, lunga standing ovation

Una prima lunga standing ovation, di oltre un minuto, per il premier Mario Draghi appena il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lo cita durante l'intervento all'Assemblea degli imprenditori. E poi di nuovo altri caldi applausi durante l'intevento che dedica al premier un lungo endorsement. Il president del consiglio è seduto in prima fila, accenna un sorriso e saluta con il capo gli oltre mille imprenditori assiepati nel Palazzetto dello Sport nel quartiere Eur a Roma. (ANSA).

'E' tempo di cambiare e fare scelte giuste per l'Italia'

"È il tempo di decidere di scegliere di cambiare. Di fare le scelte più giuste per far crescere l'Italia nel mondo.La cosa più difficile della vita è capire quale ponte devi attraversare e quale ponte devi bruciare. Perché cambiare è certo difficile, ma non cambiare per l'Italia è fatale". E' il messaggio contenuto nella conclusione dell'intervento del presidente di Confindustria Carlo Bonomi che cita una frase di Bebe Vio definita eroina della passione dello sforzo e della volontà: "Fatti dire che è impossibile, e dimostra a tutti che puoi farcela".

'Riforme adesso, no a chi flirta coi no vax'

'Sindacati, facciamo noi un vero Patto per l'Italia'

"Facciamolo almeno noi un vero Patto per l'Italia": Bonomi, dal palco dell'assemblea si rivolge "direttamente ai leader" di Cgil, Cisl e Uil, Landini, Sbarra e Bombardieri. "Luigi, Maurizio, Pierpaolo, noi non siamo partiti in lotta, noi abbiamo un grande compito comune. Di fronte ai ritardi e alle sempre più gravi fratture sociali della nostra Italia, lavoro e impresa hanno una grande sfida: costruire insieme accordi e indicare strade e strumenti che la politica stenta a vedere", dice Bonomi, indicando tre "esempi concreti" su cui partire: sicurezza sul lavoro, politiche attive e smart working.

'Stato rinunci a proventi Iva-accise su energia'

"Siamo ansiosi di comprendere come il Governo tenterà di arginare questi aumenti affinchè non si traducano in una stangata per le famiglie italiane", dice il presidente di Confindustria, sottolineando il tema degli aumenti delle commodities dalle minerarie ai metalli e fino all'aumento "vertiginoso dei prezzi energetici". E dice: "E' ovvio che per noi la miglior soluzione temporanea sarebbe una rinuncia dello Stato ai suoi massicci proventi attraverso Iva e accise che gravano su energia e combustibili".