Papa: la violenza sulle donne è una piaga aperta

"La violenza sulle donne è una piaga aperta, dappertutto". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale ripercorrendo il recente viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia e ricordando in particolare "la testimonianza della Beata Anna Kolesárová, ragazza slovacca che a costo della vita difese la propria dignità contro la violenza: una testimonianza più che mai attuale, purtroppo".

Durante il recente viaggio "nel cuore dell'Europa - ha detto Francesco - ho pensato spesso ai padri dell'Unione europea, come l'hanno pensata, non come un'agenzia per distribuire le colonizzazioni ideologiche alla moda".