Di Maio, a New York ministeriale G20 su crisi in Afghanistan

"In questi giorni alle Nazioni Unite presiederò una riunione ministeriale del G20 dedicata al dossier afghano in vista del vertice straordinario tra leader annunciato dal presidente del Consiglio". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un video messaggio alla Conferenza delle Accademie Nazionali dei Paesi del G20 che si svolge a Roma.

"Pace e sicurezza - ha sottolineato il titolare della Farnesina - restano una pre-condizione essenziale per costruire società più resilienti e una dimensione primaria della cooperazione internazionale". "La situazione in Afghanistan è la più attuale testimonianza dell'esigenza di risposte coordinate e coese a sfide complesse", ha detto Di Maio ribadendo che "l'Italia, come presidente del G20, ritiene che questo foro sia una piattaforma importante per coadiuvare gli sforzi della comunità internazionale con l'Onu in prima fila nella definizione di un approccio condiviso ed efficace per affrontare questa crisi".