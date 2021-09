Salvini: 'Resti 'Quota 100 'e si cancelli reddito di cittadinanza'

"Vogliamo confermare quota cento e togliere il reddito di cittadinanza a tutti quelli che non hanno voglia di lavorare e sono tanti e sono troppi. Abbiamo fatto battaglia per smontare la legge Fornero e se il Pd e i 5Stelle vogliono tornare alla legge Fornero ve lo dico in questa domenica pomeriggio sotto l'acqua, in mezzo a tanta gente, a Pordenone, se vorranno tornare alla legge Fornero la Lega farà le barricate dentro e fuori dal Parlamento perché col lavoro non si scherza". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a un incontro in piazza a Pordenone.

"Nelle prossime settimane - ha detto ancora - in Parlamento si confronteranno due idee diverse: Pd e 5 Stelle proveranno a cancellare Quota 100 per tornare alla legge Fornero e confermare il reddito di cittadinanza. Noi vogliamo fare l'esatto contrario: confermate Quota 100 e togliere il reddito di cittadinanza". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini parlando a Bovolone, nel Veronese, durante un incontro per la campagna elettorale delle prossime comunali.

"Vogliamo toglierlo alle centinaia di migliaia di persone che lo prendono senza meritarlo, senza averne diritto - ha spiegato - C'è gente che qui si alza alle 6 della mattina per portare a casa 700-800 euro al mese, non è possibile che ci sia gente che porta a casa gli stessi soldi dicendo 'no grazie, non voglio un lavoro perché preferisco stare a casa'. Quindi è garantire un'integrazione al reddito per chi non piotò lavorare, per gli anziani, per i disabili, per quelli che hanno la schiena rotta è sacrosanto".

E ha aggiunto: "Ma bisogna toglierlo a tutti quelli che non hanno voglia di lavorare. Ci sono agricoltori, pizzaioli, che magari offrono un posto di lavoro e si sentono dire 'no grazie, perché per un anno e mezzo io sono a posto". Quindi ha concluso: "Se qualcuno proverà a tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori dal Parlamento. Cinque anni ai lavoratori e alle lavoratrici non si rubano".