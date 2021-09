Roma: nei sondaggi Michetti avanti, Gualtieri favorito

Enrico Michetti, candidato del centrodestra avanti, seguito dal Roberto Gualtieri del centrosinistra, che però è favorito al ballottaggio, con un 53% di preferenze: è questa la situazione della corsa a sindaco di Roma fotografata da due sondaggi (Messaggero-Swg e Corsera-Ipsos).

A distanza gli altri due candidati principali (in corsa il 3 e 4 ottobre nella Capitale sono in tutto 22): il Corriere della Sera attribuisce il terzo posto alla sindaca uscente, Virginia Raggi (15,5%) seguita da Carlo Calenda con il 14%. Posizioni invertite per l'altro sondaggio che vede il candidato di Azione al terzo posto con una forchetta tra il 18 e il 22%, con l'esponente di M5s accreditata di un 15-19%.

Per Michetti Ipsos vede un consenso con un range 29-33% mentre Gualtieri è al 26-30%. Swg accredita il candidato di centrodestra al 36% e quello che potrebbe essere il suo sfidante al ballottaggio al 28,5%. Ambedue i sondaggi danno l'ex ministro in pole per il successivo ballottaggio del 17-18 ottobre) anche se sono tanti ancora gli indecisi.

Sempre per Swg, il Pd a Roma potrebbe essere il primo partito con il 22,8% seguito da Fdi con il 18.2%. Le liste pro Raggi arriverebbero al 14,3%. Posizioni identiche con valori leggermente diversi anche secondo Ipsos.