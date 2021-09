'I discorsi del coraggio', maratona di idee a confronto sul futuro che ci aspetta

‘Amare Milano’ in un anno, il 2021, decisivo per la ripresa della vita, l’attenzione all’economia, con investimenti massicci sull'ambiente, le infrastrutture, i trasporti e in cui si eleggerà il nuovo sindaco. Questo il tema centrale de “I discorsi del coraggio’, evento di Direzione Nord, giunta all’undicesima edizione, promossa da Centro Studi Grande Milano e dall’Associazione Amici delle Stelline e organizzata da Inrete Srl.



Il 2021 è anche l’anno in cui se n’è andato anche uno dei grandi simboli della città: Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano e intellettuale raffinato. Per lui batte il cuore delle Stelline, che ha deciso di intitolargli nella giornata del 13 settembre il giardino della Magnolia, che ospiterà la manifestazione.

Anche in suo ricordo, durante il pomeriggio, si terrà una lunga serie di speech da parte di esperti, stakeholder, politici, istituzioni, nella seconda edizione dei Discorsi del Coraggio (lo scorso anno, nel momento più duro della pandemia, in 60 si alternarono sotto la grande magnolia), che diventerà “Amare Milano – I Discorsi del Coraggio”, grazie alla presenza tra gli organizzatori del Centro Studi Grande Milano, del quale Tognoli era socio benemerito e ispiratore di importanti visioni.

La giornata che prenderà avvio alle ore 14 con un messaggio dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, sarà scandita da sei momenti ininterrotti uniti in un'unica narrazione che vedrà avvicendarsi sul palco i relatori che, per ogni "capitolo" verranno intervistati in un rapidissimo dialogo one-to-one.

Tra i partecipanti: il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini (in video), il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini (in presenza), il Ministro dell'Università e della Ricerca Cristina Messa (in presenza).

L’evento, in presenza, vedrà la partecipazione di Gabriele Albertini, Ex Sindaco di Milano; Piero Borghini, Ex Sindaco di Milano; Suor Elisabetta Stocchi, Direttrice Centro Asteria; Stefano Boeri (video), architetto; Mario Boselli, Presidente Fondazione Italia Cina; Salvatore Carrubba, Presidente Piccolo Teatro; Manfredi Catella, Fondatore e CEO di COIMA; Arianna Censi, Vicesindaca Città Metropolitana; Carluccio Sangalli (video), Presidente Confcommercio; Regina De Albertis, Presidente di Assimpredil Ance; Bruno Bella, Vibeco; Igor De Biasio Chief Executive Officer Arexpo; Mons. Pier Francesco Fumagalli, Dottore ordinario Vice della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano; Alessandro De Martino, Amministratore Delegato Continental; Simone Dragone, Presidente Mm; Marilisa D’Amico, Prorettore Università degli Studi di Milano; Lucio Fusaro, Presidente Powervolley; Arrigo Giana, Presidente di Agens e Direttore Generale di Atm; Andrea Gibelli, Presidente del Gruppo FNM; Geronimo La Russa, Presidente di ACI Infomobility; Guido Camera, presidente Italiastatodidiritto; Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2A; Fabio Novembre, Architetto e Designer; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera; Franco D’Alfonso, Presidente Alleanza Civica; Marco Riva, Presidente Comitato Regionale CONI Lombardia; Andrea Abodi, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo; Alessandro Russo, Presidente Gruppo CAP; Franz Pinotti, Presidente Sanga Basket; Andrée Ruth Shammah, Direttrice Teatro Franco Parenti; Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa e Direttore Fondazione Pirelli; Manuela Soffientini, Amministratore Delegato Electrolux Italia; Mario Abis, sociologo; Mariella Giannattasio, Amministratore Delegato Iterchimica e Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform, attraverso una maratona di speech brevi e incisivi, in ognuno nei quali i leader del nostro paese spiegheranno attraverso quali scelte “coraggiose” si fa ripartire il Paese.

Alle 17.30 lo svelamento della targa in memoria di Carlo Tognoli da parte di PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione Stelline e Daniela Mainini, Presidente Centro Studi Grande Milano con i delegati della Regione Lombardia e del Comune di Milano.

A concludere la giornata un concerto musicale dalle ore 20.30 nel chiostro del giardino Carlo Tognoli eseguito dal Quintetto di ottoni de I Pomeriggi Musicali con musiche di Paul Dukas, Michael Kamen, George Gershwin, Giacomo Puccini.



L’intera manifestazione sarà trasmessa in streaming su ANSA.it e true-news.it.