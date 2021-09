Green pass: Salvini apre sugli statali, Conte frena su obbligo vaccinale

Continua il dibattito tra le forse politiche sull'estensione del Green Pass. Apre il leader della Lega Matteo Salvini.Il green pass per gli Statali proposto dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta "per chi ha a che fare con il pubblico può essere un ragionamento" secondo il segretario della Lega Matteo Salvini. Se ne parla settimana prossima in cabina di regia" ha detto aggiungendo che "diverso è il green pass per uno che sta a casa e fa un esame all'università da remoto", quello è "teatro dell'assurdo".

Per Brunetta il Pass "è una patente di libertà". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione,in una intervista a Rai News24 a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Il green pass ti apre alla vita - ha aggiunto - al lavoro e alla socializzazione. Cosa accadrà nei prossimi giorni lo ha detto il presidente Draghi affermando che intende estendere il green pass. Io lo estenderei a tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato. Se questo accadrà il passo successivo, almeno per quanto mi riguarda, sarà il ritorno a lavoro in presenza di tutti i dipendenti pubblici".

"Noi sosteniamo il governo Draghi convintamente nell'estensione del green pass e degli obblighi vaccinali là dove è necessario". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta sottolineando che "la serietà dell'applicazione delle regole vuol dire essere in grado di ripartire in sicurezza" . "Dobbiamo essere tutti seri, tutti responsabili, e nessuno giochi - ha aggiunto - non si può essere per il green pass e contro, si dicano parole di chiarezza" . "Crediamo - ha concluso - che l'intero Paese debba lottare contro il virus e non contro il green pass" .

Favorevole ad un maggiore uso del green Pass anche Giuseppe Conte. "Io sono favorevole ad un utilizzo maggiore del green pass", per quanto riguarda "l'obbligo secco vaccinale, se sarà necessario dobbiamo considerarlo come estrema ratio". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano. "Valutiamo i dati e manteniamoci aperti a tutte le soluzioni che diano sicurezza ai cittadini", ha aggiunto.