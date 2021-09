Premi: il 'Testimoni della Storia' a Molinari (Repubblica)

(ANSA) - TRIESTE, 02 SET - "Per aver rinnovato il concetto di fruizione dei contenuti editoriali di un quotidiano italiano di riferimento, La Repubblica, di cui ha preso il timone nell'aprile 2020, in un contesto di profonde trasformazioni e limitazioni alle normali attività dei lettori e dei cittadini": è la motivazione che ha portato al conferimento della 10/a edizione del Premio Crédit Agricole FrulAdria "Testimoni della Storia" al direttore del quotidiano "La Repubblica", Maurizio Molinari, in occasione dell'anteprima dell'edizione 2021 del festival del giornalismo "Link", che si svolgerà in piazza Unità a Trieste fino alla prossima domenica. "Per aver testato e percorso con soluzioni innovative l'integrazione delle piattaforme informative fra carta e web - prosegue la motivazione- in un concetto di total audience che declina felicemente le pagine del quotidiano e la digital edition, i contenuti del sito e quelli dell'app includendo con successo podcast, videoreportage e videoeditoriali". (ANSA).