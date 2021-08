Salvini,a Draghi ho chiesto incontro a tre con Lamorgese

"A Draghi ho chiesto un incontro a 3 con Draghi e Lamorgese. Se il ministro è capace lo faccia, se ha voglia lo faccia altrimenti lasci il posto a qualcun altro".

Così Matteo Salvini a Agorà.

Alla domanda se Lamorgese debba dimettersi, il leader della Lega risponde: No ma Lamorgese deve comincia a fare il ministro non solo sull'immigrazione, non solo il rave di Viterbo ma io arrivo da Rimini e lì ci sono migliaia di ragazzi stranieri che vengono a devastare".