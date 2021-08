Lavoro, Letta alle imprese: 'Nessuno è contro, difendo Orlando'

"Noi abbiamo bisogno di pensare con una nuova bussola cosa vuol dire attrarre investimenti. Lo dico al mondo delle imprese: nessuno di noi è contro gli imprenditori, siamo a favore degli imprenditori che hanno a cuore l'impresa, il territorio e i lavoratori, la crescita, la crescita del territorio e lo sviluppo. In tutta l'Ue si sta ridiscutendo attorno questi temi. Ci sono situazioni assurde" e "non è possibile il licenziamento via Whatsapp, è incompatibile con lo spirito della nostra costituzione repubblicana". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta durante la preagorà di Belluno "difendendo il ministro Orlando".

"La concertazione a tre, sindacati, governo e associazioni delle imprese è il luogo giusto per trovare la soluzione migliore. E' evidente che va tutto fatto in sicurezza e in modo che funzioni. Io sono affinché ci sia il massimo uso del green pass e il protagonismo di tutti. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Tutti abbiamo voglia di sicurezza, non di problemi", ha detto Letta a margine della pre-agorà di Belluno. Per Letta "non si può sbagliare. Oggi noi abbiamo uno strumento in più: il green pass, le vaccinazioni. Bisogna che sia esteso al maggior numero di attività".