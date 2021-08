Lamorgese: 'La presa di Kabul accelera l'accoglienza degli afghani'

"Durante il comitato per la sicurezza abbiamo saputo della presa di Kabul da parte dei talebani. Abbiamo fatto un focus sul problema dell' accoglienza degli afgani che hanno collaborato con gli italiani in Afghanistan". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a Palermo. "Finora abbiamo accolto - ha aggiunto - 228 persone. La situazione comporterà un' accelerazione dell' accoglienza". "Siamo in stretto contatto coi ministeri degli esteri e della difesa per cercare di dare a ognuno il massimo in un frangente così delicato", ha aggiunto il ministro.

"Ci sarà un ulteriore flusso di migranti afghani che arrivano dalla rotta balcanica ma anche via mare. So che Unhcr ha dato una quantificazione dei flussi dei prossimi mesi che potrebbero farci preoccupare tenendo conto anche del rischio terrorismo. Noi stiamo monitorando e su questo abbiamo la garanzia da parte di tutte le forze che opereranno al meglio". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a Palermo. "In Afghanistan è avvenuto tutto in pochissimo tempo. Anche andare in aeroporto può essere un problema. Ci sono dei comunicati dei Talebani secondo cui non faranno interventi immediati fino a quando non ci sarà un'azione congiunta da parte delle autorità locali. Questo dovrebbe garantire la partenza degli italiani che sono lì e di coloro che hanno cooperato con le forze armate, medici, interpreti. Faremo di tutto per farli arrivare in Italia in sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a Palermo.