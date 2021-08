Referendum: da oggi si può firmare anche on line

Da oggi i referendum e le leggi di iniziativa popolare si possono firmare online, non solo ai gazebo. A partire da quello sull'eutanasia legale che è in corso e promosso, tra gli altri, dall'associazione Luca Coscioni. Ad annunciarlo è l'associazione stessa, che rivendica la novità insieme a Mario Staderini, ex segretario dei Radicali, dopo una battaglia politico-giudiziaria durata due anni.

La svolta arriva con un emendamento approvato negli scorsi giorni all'unanimità dalle commissioni Affari costituzionali e Ambiente per la raccolta firme per i referendum on line tramite identità digitale (Spid) e carta d'identità elettronica.