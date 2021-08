Milano: Bernardo rassicura, sto benissimo

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - "Sto benissimo, mi sono semplicemente seduto all'ombra pochi minuti, ho bevuto una bottiglietta d'acqua e l'attività sul territorio è proseguita regolarmente". Lo precisa Luca Bernardo, candidato sindaco del centrosinistra a Milano, in merito al lieve malessere che oggi, durante un incontro con la leader di FdI Giorgia Meloni, l'ha costretto ad assentarsi per un breve momento.

Il sindaco Giuseppe Sala gli aveva anche fatto gli auguri: "Mi auguro - aveva scritto in una nota il primo cittadino di Milano - che il malore accusato oggi sia un evento passeggero e che Luca Bernardo possa affrontare le prossime settimane nel pieno delle sue energie". (ANSA).