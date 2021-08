Covid: Rush finale su green pass e scuola. Figliuolo scrive alle Regioni

Rush finale per le norme sul green pass e il piano scuola. Domani sono in programma alle 11.30 la cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri e gli esperti in vista delle nuove misure sul Green pass per scuola e trasporti. Alle 16 è invece previsto il Consiglio dei ministri per varare le nuove norme.

Ore determinanti - intanto - anche per l'approvazione in generale del Piano scuola, in vista del rientro a settembre: il documento dovrebbe essere discusso dai governatori in una Stato-regioni straordinaria. L'intenzione del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi - e di tutto l'Esecutivo - è di ripartire con le lezioni in presenza, seguendo la linea dettata dal Comitato Tecnico Scientifico nel suo ultimo parere fornito al dicastero.

E' "precisa responsabilità politica del Governo valutare se introdurre o meno l'obbligo di vaccinazione del personale scolastico, qualora la ritenga misura assolutamente necessaria per garantire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza e in presenza". Lo scrivono Cgil, Cisl, Snals e Anief in una lettera ai ministri nella quale ricordano che "oltre l'85% del personale scolastico" è vaccinato. "Siamo comunque dell'avviso che l'introduzione dell'obbligo vaccinale non sarebbe di per sé sufficiente a dare garanzia di assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza", aggiungono.

Intanto entro il 20 agosto regioni e province autonome dovranno fornire "dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale" nella scuola. E' quanto scrive il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una nuova lettera inviata alle regioni con l'obiettivo, viene sottolineato, di dare un ulteriore segnale di attenzione al mondo della scuola la cui ripartenza è un obiettivo prioritario del governo. Nella lettera Figliuolo sottolinea che la lista è sono necessari visto che finora sono arrivati dati che "in alcuni casi, evidenziano variazioni relative sia alle platee sia alle percentuali" dei vaccinati.

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia - nel frattempo - elenca i punti che per la Lega sono ritenuti fondamentaliper salvaguardare la stagione turistica. "Misure improntate al pragmatismo - sottolinea Garavaglia - e alla semplificazione": 1) Esenzione Green Pass per minorenni 2) Autocertificazione per clienti bar e ristoranti 3) Esenzione Green Pass per fiere e sagre all'aperto 4) Esenzione Green Pass per servizi interni agli alberghi 5) Nessun vincolo per i mezzi di trasporto. "Sono misure di buon senso. Alle quali credo sia giusto aggiungere, per il ritorno a scuola, i tamponi (salivari) per i bambini; come sono stati già adottati in qualche regione" aggiunge Garavaglia.