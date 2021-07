Ars Sicilia approva iter richiesta referendum su giustizia

(ANSA) - PALERMO, 28 LUG - Dopo la Regione Lombardia anche la Sicilia ha approvato l'iter per la richiesta del referendum sulla giustizia. L'Assemblea siciliana ha approvato, a maggioranza assoluta, la richiesta per i sei quesiti: abolizione della legge Severino (36 sì), custodia cautelare (36 sì), separazione delle carriere (38 sì), poteri dei magistrati laici e togati (38 sì), responsabilità civile dei magistrati (38 sì), composizione del Csm (38 sì). In aula presente il governatore Nello Musumeci. (ANSA).