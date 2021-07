Sostegni bis: il governo pone la fiducia al Senato

Il governo pone la questione di fiducia sul dl sostegni bis nel testo approvato dalla Camera senza modifiche. Lo ha chiesto in Aula al Senato il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Incà. Il presidente di turno, Ignazio La Russa, ha quindi sospeso l'Aula e convocato la riunione dei capigruppo per stabilire le modalità della discussione e i tempi del voto.