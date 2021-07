Ben and Jerry's, 'niente gelati in Cisgiordania occupata'

La società statunitense di gelati 'Ben and Jerry's' cesserà prossimamente la distribuzione dei propri prodotti nei 'Territori palestinesi occupati'. I rapporti con la società israeliana che ha mantenuto finora la licenza giungeranno a termine alla fine dell'anno prossimo. Queste decisioni, ha spiegato in un comunicato, sono "in ossequio ai nostri valori", legate ad una serie di "preoccupazioni" raccolte fra i suoi fan ed i suoi partner. "Noi utilizziamo le nostra attività commerciali - spiega la Ben and Jerry's - per fare un mondo migliore". Fra gli obiettivi che menziona vi sono "la difesa dei diritti umani, il sostegno alla giustizia sociale ed economica per comunità marginalizzate storicamente, nonchè la protezione del sistema naturale della terra. Usiamo il gelato per cambiare il mondo". Immediata, su Facebook, la reazione dell'ex premier Benyamin Netanyahu. "Adesso - ha scritto - sappiamo bene quale gelato non acquistare". Il messaggio è corredato da una bandiera israeliana e da un braccio muscoloso.