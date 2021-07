Abusi chierichetti Papa: 6 ottobre la sentenza del processo

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 16 LUG - La sentenza del processo per i presunti abusi al Preseminario San Pio X, che ospita i chierichetti del Papa, ci sarà il 6 ottobre 2021. Lo ha annunciato, al termine dell'udienza che si è tenuta oggi, il presidente del Tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone. "Ogni contributo è stato prezioso, il Tribunale a questo punto è in grado di decidere", ha detto Pignatone.

Gli imputati sono don Gabriele Martinelli, per il quale il Promotore di Giustizia ha chiesto la condanna a sei anni di reclusione, e don Enrico Radice, per il quale il Pg ha chiesto invece quattro anni di reclusione.

Il Preseminario è legato alla diocesi di Como. Un procedimento parallelo è in corso poi al Tribunale di Roma.

(ANSA).