Rai: al via votazioni nomine cda in Aula Senato

L'aula del Senato del Senato è ripresa con le votazioni di due componenti del Consiglio della Rai. E' in corso la 'chiama' dei senatori e, come ha ricordato la vicepresidente del Senato, Paola Taverna che sta presiedendo l'aula, le urne resteranno aperte fino alle 19.30.

E' fatta, a quanto si apprende da fonti parlamentari, la scelta di Pd e M5S sui membri del Cda, sui quali Camera e Senato votano oggi. Il membro indicato dal Pd, Francesca Bria, sarà votato alla Camera mentre nel M5S si è raggiunta una quadra sul nome di Alessandro Di Majo, che sarà votato dal Senato.

Igor De Biasio, indicato dalla Lega, al Senato. Simona Agnes, indicata da Fi, alla Camera. Sono i due nomi su cui, a quanto si apprende da fonti di centrodestra, sarà data indicazione di votare per il cda della Rai. L'accordo sarebbe stato raggiunto dai due partiti del centrodestra di governo, senza l'intesa con Fdi.

"Non è il caso che io risponda alle polemiche sulla Rai. Ho avuto una designazione, è prematuro rispondere a domande sul mio futuro incarico. E' ovvio che tutto il mio background possa essere molto utile alla Rai che, al di là delle polemiche politiche, è la più grande azienda culturale italiana e questo deve rimanere. E' importante ragionare sul prodotto, su quello che fa, tutto il resto è un problema che non mi sto ponendo. Direi che questo discorso deve essere rimandato ad un appuntamento futuro". Così Carlo Fuortes, indicato dal governo come futuro ad Rai, agli Stati generali della Cultura del Sole 24Ore.