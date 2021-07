Europei: 'Inglesi schifosi', Salvini posta video

Il leader della Lega, Matteo Salvini, posta un video con i supporter inglesi che alla fine della partita di ieri aggrediscono all'uscita dallo stadio i tifosi azzurri e attacca: "Questi inglesi (SCHIFOSI, non tifosi) l'hanno presa bene la sconfitta… Invece di inginocchiarsi in campo, spero si inginocchino in cella", scrive Salvini postando alcune immagini delle aggressioni. (ANSA).