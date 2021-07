Europei: Johnson, un lungo viaggio, ora portate a casa la coppa

"Buona fortuna per stasera, è stato un viaggio incredibile", ora "speriamo di portare a casa" la coppa. Boris Johnson rilancia con un video via Twitter il suo incoraggiamento all'Inghilterra a poche ore dalla finale di Euro2020 con l'Italia a Wembley. "Buona fortuna all'Inghilterra - dice rivolgendosi ai ragazzi di Gareth Southgate - E' stato un viaggio incredibile finora, ma noi tutti speriamo che possiate farne una migliore e portarla a casa stanotte". Il video è accompagnato dalla musica di Sweet Caroline, hit del '69 di Neil Diamond divenuto inno ufficioso dei Tre Leoni da anni, nonché dallo slogan "Football's coming home!'".

Il premier Tory ha intanto cambiato anche l'immagine del suo profilo Twitter, mostrandosi in foto con i pollici rivolti verso l'alto su una grande bandiera inglese (con la croce rossa di San Giorgio in campo bianco) stesa a mo' di tappeto nel cortile di Downing Street; e poi, in un riquadro, con indosso la maglia dei Bianchi sfoggiata a Wembley in occasione della semifinale con la Danimarca, contrassegnata dal numero 10 e la scritta Boris sulle spalle.

Nel filmato Johnson si ripropone quindi in un'immagine di ieri, mentre tiene fra le mani un vessillo più piccolo dell'Inghilterra (con la scritta England al centro) dinanzi al celebre portoncino al numero 10.

L'esibizione dei simboli di una delle quattro nazioni del Regno Unito (seppure di gran lunga la più popolosa, con circa il 90% degli abitanti dell'isola) gli è valsa qualche critica e qualche ironia negli ultimi giorni. In particolare dalla Scozia.

Più di uno ha ricordato come egli sia capo del governo dell'intero Regno (il cui stendardo collettivo è l'IUnion Jack).

Anche se - va detto - le nazionali di calcio britanniche sono storicamente separate e ciascuna fiera della sua bandiera; mentre il governo di Londra è allo stesso tempo il governo dell'Inghilterra, che a differenza delle tre nazioni minori del Paese (Scozia, Galles e Irlanda del Nord) non dispone di un proprio esecutivo locale dotato dei poteri della devolution.