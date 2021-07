Chi è Fuortes, dall'Opera al ruolo di Ad Rai

Carlo Fuortes, il nome scelto dal governo per il ruolo di amministratore delegato della Rai, è stato sovrintendente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma dal 2013, confermato fino al 2025. Manager ed economista, da più di vent'anni svolge studi e consulenze sui temi dell'economia della cultura, con riferimento alla gestione dei teatri, musei e dei beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e cinema per conto di imprese pubbliche e private, enti locali, musei statali e comunali, sovrintendenze, associazioni di settore e Istituzioni culturali.



Fuortes è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", allievo di famosi economisti come Paolo Sylos Labini e Luigi Spaventa.

Ha insegnato Sistemi organizzativi dello spettacolo dal vivo (corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo dell'Università Roma Tre). Dal 2011 al 2019 è Segretario Generale dell'Associazione per l'Economia della Cultura. Dal 2003 al 2015 è stato Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, gestendo l'Auditorium Parco della Musica. Dal 2012 al 2013 è stato Commissario Straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. È stato Direttore Generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma dal 2002 al 2003.

È stato Consigliere d'amministrazione del Teatro di Roma dal 1998 al 2001, nonché Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma dal 2007 al 2011. Nel luglio 2015 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica di Francia e, nel dicembre 2015, del "Franco Cuomo International Award" per la sezione Teatro.

Nel marzo 2016 è nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi Roma Tre Palladium.

Nell'aprile 2016 viene nominato Commissario Straordinario della Fondazione Arena di Verona, incarico riconfermato nell'ottobre 2016 e concluso nell'ottobre 2017.