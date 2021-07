Fiaccola benedettina "Pro pace" torna a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 08 LUG - La fiaccola benedettina oltre la pandemia. Sabato 10 e domenica 11 luglio a Norcia si terranno infatti le celebrazioni in onore di San Benedetto, in occasione della memoria liturgica della Chiesa. Due giorni in cui sono previste una serie di iniziative per rendere omaggio al patrono con il ritorno della fiaccola "Pro pPace et Europa una" dopo oltre un anno e mezzo, dato che le celebrazioni del Marzo benedettino 2020 e 2021 non si erano tenute per l'emergenza Covid.

"La Fiaccola - ha annunciato il sindaco Nicola Alemanno - concluderà il suo viaggio dopo essere stata in Ungheria, a Budapest nel 2020 e quest'anno a Bergamo, città simbolo per la lotta alla pandemia. Ci ritroveremo in piazza la sera di sabato alle 21 per accogliere il ritorno della staffetta, insieme ai sindaci di Subiaco e Cassino con i quali abbiamo voluto comunque condividere un momento di preghiera per continuare a dare un messaggio di pace e speranza anche in questi mesi difficili.

Abbiamo bisogno di normalità e con la protezione di San Benedetto ci auguriamo di esserci messi alle spalle anche questa emergenza e guardare con fiducia al futuro".

Il programma prevede alle 15,30 la partenza della staffetta della fiaccola dalla Basilica di Santa Rita a Cascia, per percorrere l'ultimo tratto del cammino di San Benedetto. Alle 18,15 la fiaccola arriverà al Monastero di San Benedetto in Monte, accolta dal Priore Padre Benedetto Nivakoff. Alle 21,15 sarà in piazza San Benedetto dove verrà proiettato il video "Viaggio della fiaccola, oltre la pandemia", a seguire i saluti istituzionali.

Domenica 11 alle ore 19 presso il Centro di Comunità Parrocchiale Madonna delle Grazie è in programma la celebrazione eucaristica in onore di San Benedetto, presieduta dall'arcivescovo di Spoleto Norcia, mons. Renato Boccardo.

