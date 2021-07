Ue: Letta, sinistra unita contro sovranisti, a sostegno di Draghi

"C'è bisogno dell'unità delle forze della sinistra: dobbiamo stare il più possibile insieme. Non sottovaluto la sfida arrivata ieri dai 16 partiti sovranisti europei, con un documento firmato da Orban e Morawiecki e da Salvini e Meloni: cambia molto lo scenario europeo e anche quello italiano. Non è possibile sottoscriverlo e sostenere il governo europeista di Draghi: c'è una contraddizione chiara, evidente e netta. E' come se tifasse Milan e Inter insieme". Lo dice Enrico Letta alla conferenza del Psi, ribadendo "sostegno convinto a Draghi" e il progetto "di centrosinistra che sia vincente nel 2023 alle elezioni politiche".