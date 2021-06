Blinken a Roma: 'Forte rapporto tra Usa e Italia'

"Felice di essere in Italia per sottolineare l'importanza dell'unità transatlantica e del forte rapporto USA-Italia. Non vedo l'ora di incontrare le mie controparti, co-presiedere la Ministeriale della Coalizione per sconfiggere l'Isis e partecipare alla Riunione Ministeriale del G20 a Matera". E' il tweet del segretario di Stato Usa Antony Blinken al suo arrivo a Roma, dove è in corso una colazione di lavoro con il ministro Luigi Di Maio.

"Le relazioni tra Stati Uniti e Italia - sottolinea l'Ambasciata americana a Roma su Twitter - svolgono un ruolo importante nel garantire la sicurezza transatlantica, nell'organizzare il sostegno al progresso in Libia e nell'affrontare le minacce condivise nel Mediterraneo e nel mondo".

Medio Oriente, lotta al terrorismo, G20, rapporti Italia-Usa. Il segretario di stato americano Antony Blinken ha una fitta agenda di impegni, per una tre giorni in Italia all'insegna del ritrovato attivismo dell'amministrazione Biden oltre Atlantico e sulle questioni globali. In serata vedrà il neoministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, nel primo faccia a faccia tra il nuovo governo post-Netanyahu e l'amministrazione Usa (Lapid vedrà anche Di Maio ed il collega del Bahrein, Paese firmatario degli Accordi di Abramo con Israele, insieme agli Emirati).



Domani mattina Blinken sarà ricevuto da papa Francesco, poi co-presiederà con Di Maio la riunione della Coalizione anti-Isis alla nuova fiera di Roma: si tratterà della prima volta che l'Italia ospita una riunione della Coalizione, a due anni dall'ultimo appuntamento a Washington.



Martedì Blinken chiuderà a Matera partecipando al G20 Esteri, a presidenza italiana. L'agenda italiana si fonda su tre pilastri d'azione: persone, pianeta, prosperità. E quindi la risposta internazionale alla pandemia, la ripresa rapida dell'economia mondiale fondata sulle necessità delle persone, dei più vulnerabili, delle donne e dei giovani, ed uno sviluppo sostenibile a protezione della stabilità climatica. Obiettivi che Roma vuole raggiungere con un rinnovato multilateralismo, potendo contare anche sul nuovo approccio dell'amministrazione Biden che ha abbandonato l'isolazionismo dell'era Trump.