Mattarella: 'Ripartenza sarà efficace se ci sarà dialogo'

"Sono lieto di inviare un saluto augurale all'odierna edizione di Sky TG24 Live In, che si svolge a Firenze - città simbolo del Rinascimento - nel segno della ripresa nazionale, in un delicato momento di transizione tra la difficile fase delle chiusure e del coprifuoco e la progressiva ripresa della normalità in tutti i campi". Lo afferma il presidente Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dell'evento.

Sono "convinto che la "ripartenza" sarà efficace se le diverse componenti della società sapranno intrecciare, nel rispetto dei propri ruoli, un dialogo fruttuoso", ha aggiunto il capo dello Stato.

"I media - chiamati ad affrontare le rapide trasformazioni tecnologiche che ne stanno cambiando radicalmente la fisionomia - sono uno strumento prezioso e irrinunciabile nella costruzione e nel consolidamento della democrazia, contribuendo a promuovere il confronto delle idee, accrescendo la coscienza critica dei cittadini, diffondendo informazione, conoscenza, sollecitazioni e proposte", dice il capo dello Stato.