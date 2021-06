Draghi: 'Non siamo fuori dalla pandemia, serve attenzione'

"La pandemia non è finita, non se siamo ancora fuori, va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

"Occorre un rinforzo e forse una riforma dell'Ema". Sui vaccini "la contestazione è stata che lo Sputnik non è riuscito ad ottenere l'approvazione dell'Ema e forse non lo sarà mai. Il vaccino cinese non è adeguato ad affrontare la pandemia".

Sul dossier immigrazione "la sessione ci ha visto soddisfatti. Naturalmente dovranno essere messi in atto tutti gli impegni espressi nelle conclusioni". "Il mio obiettivo - ha specificato il premier - non era ottenere un accordo sui ricollocamenti, era prematuro avere un accordo per noi conveniente". Nell'intesa sulla dimensione esterna "il testo delle conclusioni è molto impegnativo", osserva il premier.

"La Russia è un attore importante sul fronte economico e politico, non può non essere coinvolta, bisogna tenere un dialogo attivo. Nello stesso tempo bisogna esser franchi su ciò che non va, gli attacchi cyber, lo spionaggio, la disinformazione, il rispetto dei diritti umani. Ci vogliono cooperazione e franchezza". "Il tentativo di un incontro in formato Ue-Russia andava fatto. Io ho sostenuto la necessità di farlo - ha aggiunto - perché piuttosto di essere dubbiosi sulla propria potenza, i paesi Ue devono essere orgogliosi della manifestazione di forza che danno quando parlano insieme". "I Paesi nordici perché più vicini alla Russia hanno sostanzialmente accantonato l'idea al momento", ha aggiunto.