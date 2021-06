Telefonata Grillo-Conte, poi il fondatore M5s alla Camera

Un colloquio telefonico: è quello che c'è stato in mattinata tra il leader in pectore del M5s, Giuseppe Conte e il garante e fondatore del Movimento, Beppe Grillo. Ieri Conte aveva dichiarato che in caso di presenza di Grillo a Roma lo avrebbe incontrato ma, al momento, l'unica conferma che arriva da ambienti 5s su una loro interlocuzione riguarda solo il contatto telefonico. Si terrà un'unica sessione l'assemblea dei deputati M5s alla presenza di Beppe Grillo. Secondo quanto comunicato dal direttivo ai parlamentari, visto che il numero degli iscritti "non ha superato la capienza massima consentita in sala", si potrà tenere un'unica riunione invece delle due che sarebbero state inizialmente previste. L'incontro è previsto alle 17,00 all'Auletta dei gruppi parlamentari della Camera che, dalle 18,30, ospiterà anche i senatori. Ad attendere il fondatore del MoVimento ci sono i deputati 5 Stelle, inclusi quanti siedono anche nel governo. Tra questi c'è anche l'ex capo politico e ora ministro, Luigi Di Maio.



Tra pochi giorni Beppe Grillo e Giuseppe Conte presenteranno il nuovo Statuto M5s. Lo ha promesso Grillo ai deputati. Sul nuovo testo "per 3/4 è stato già trovato l'accordo" ha riferito il garante.