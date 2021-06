Recovery: bozza summit Ue, 'avanti col lavoro sui Pnrr'

"Il Consiglio europeo incoraggia la Commissione e il Consiglio a portare avanti i lavori sui piani nazionali di ripresa e resilienza in modo che gli Stati membri possano sfruttare appieno il potenziale di finanziamento del meccanismo di ripresa e resilienza e sottolinea l'importanza di una piena e tempestiva attuazione del piani". E' quanto l'ANSA può anticipare dell'ultima versione circolata della bozza del vertice dei leader Ue. Il documento è ancora soggetto a variazioni, anche alla luce del dibattito al consiglio Affari generali, in corso a Lussemburgo.

La bozza del vertice dei leader Ue prosegue spiegando: "in tale contesto, il Consiglio europeo accoglie con favore gli obiettivi principali dell'Ue del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali, in linea con la dichiarazione di Porto. "Il Consiglio europeo ha esaminato lo stato di avanzamento dell'attuazione di Next Generation Eu. Si compiace della tempestiva entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie, che ha consentito alla Commissione di iniziare a prendere in prestito risorse per Next Generation Eu per sostenere una ripresa completa e inclusiva e le transizioni verdi e digitali dell'Unione". Si legge nell'ultima bozza di conclusioni del vertice dei leader Ue circolata, di cui l'ANSA ha preso visione.

La Commissione Ue ha dato il via libera al piano nazionale di ripresa e resilienza della Germania, che porterà nelle casse del Paese 25,6 miliardi di euro in sovvenzioni. "Questo piano contiene misure essenziali che sosterranno la Germania per farla uscire più forte dalla crisi del Covid-19. Le riforme e gli investimenti delineati contribuiranno alla digitalizzazione e alla decarbonizzazione dell'economia tedesca in modo che sia meglio preparata per il futuro", ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, giunta a Berlino dalla cancelliera Angela Merkel per annunciare l'approvazione del Pnrr.