Migranti: Mattarella, la sfida si deve affrontare in maniera globale e noi con la Ue

Il nuovo campus del Politecnico di Milano "sottolinea la proiezione verso il futuro in sintonia con il momento che il nostro Paese sta attraversando, un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di un inizio su condizioni diverse e nuove, adeguate alla realtà che ci si presenterà in futuro". Lo ha detto il Presidente Sergio Mattarella all'inaugurazione del nuovo campus del Politecnico di Milano ideato da Renzo Piano. ha detto Mattarella

Nella stessa occasione, il Capo dello Stato è intervenuto anche sul tema migranti: "Il fenomeno migratorio è mondiale e imponente - ha detto - e va affrontato in maniera globale, in modo necessariamente integrato. Le sfide imponenti vanno affrontate in maniera collaborativa nella comunità internazionale e, per quanto ci riguarda, innanzitutto in quell'oasi di pace e diritti che è l'Unione europea".

Mattarella poi si è recato alla Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, all'interno del Parco Lambro