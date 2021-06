Lega: eurodeputata Regimenti lascia ID e aderisce al misto

L'eurodeputata Luisa Regimenti ha annunciato di avere lasciato la delegazione della Lega ed il Gruppo Identità e Democrazia per il gruppo misto al Parlamento europeo. "Sono perfettamente d'accordo con il progetto di un partito unico di centrodestra in Italia, non una federazione ma un soggetto autonomo e forte di valori come l'atlantismo e l'europeismo, che possa proporre una visione di governo per il nostro Paese che sia a lungo termine", ha affermato Regimenti.

"Auspico che ciò possa avvenire prima possibile. La posizione del gruppo parlamentare Identità Democrazia, però, rispetto a questa iniziativa non concorda con la visione della Lega presente nel Governo e ci lascia continuamente in difficoltà rispetto al progetto europeo e italiano e agli elettori. Per questo ho deciso di lasciare il gruppo ID e aderire al gruppo Misto", conclude la nota. (ANSA).