Mattarella a Parigi, il 5 luglio incontro con Macron

Il presidente Sergio Mattarella sarà in Francia per una visita di Stato il prossimo luglio. Secondo un programma in via di definizione il capo dello Stao dovrebbe arrivare a Parigi il 4 luglio e ripartire il sei. Il colloquio con il presidente Emmanuel Macron avverrà nella mattinata di lunedì 5 luglio. Lo stesso giorno Mattarella incontrerà il Presidente dell'Assemblea Nazionale, mentre il giorno successivo il Primo Ministro, il Presidente del Senato, la Sindaco di Parigi.

Dopo alcuni incontri al Quirinale con capi di Stato riprendono quindi i viaggi all'estero del presidente della Repubblica. Mattarella nel pomeriggio del 5 luglio terrà anche una "lectio magistralis" all'Università La Sorbona e incontrerà rappresentanti della collettività italiana. Nella mattinata del 6 luglio è in programma un incontro con la Direttrice generale dell'UNESCO.