Mattarella, uno sforzo corale per porre fine al lavoro minorile

"Occorre uno sforzo corale di tutta la società e delle sue istituzioni, per porre fine a questa grave violazione dei diritti dell'infanzia e rendere effettivamente vigente il diritto dei bambini a un avvenire da loro liberamente scelto. In questo senso, le iniziative di sensibilizzazione previste in questi giorni in Italia sono particolarmente meritevoli". Lo dice il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che, ricorda il Presidente della Repubblica, "coincide con l'Anno proclamato dalle Nazioni Unite per l'eliminazione del lavoro minorile".