Arriva l'agenzia per la cybersicurezza, ok dal Cdm

Il cdm ha dato il via libera al decreto che, tra l'altro, istituisce l'agenzia per la cybersecurity.



Via libera anche al disegno di legge per riforma Codice dello Spettacolo. Lo annunciano i ministri Franceschini e Orlando che sottolineano: "Completerà, al termine dell'esame parlamentare, l'opera avviata con il decreto legge Sostegni bis per un nuovo sistema di welfare in favore del mondo dello spettacolo e aprirà contestualmente a una importante stagione di riforme". Tra le principali novità la nascita del registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo e l'introduzione del Set (Sostegno economico temporaneo).



Si tratta, spiegano Franceschini e Orlando, di "un insieme organico di misure, capace di rivedere e aggiornare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori di un comparto caratterizzato da prestazioni strutturalmente discontinue e da significative originalità". E non solo: il rinnovo della delega al governo per la riforma del settore, sottolineano i due ministri, "permetterà di arrivare al varo di un vero e proprio Codice dello Spettacolo, che ridisegnerà il funzionamento del sostegno pubblico alla lirica, al teatro, alla musica, alla danza, al circo e a tutte le arti performative".



Il Consiglio dei Ministri, in base a quanto si apprende, ha deliberato la nomina del prefetto di Messina, Cosima Di Stani, a commissario straordinario del governo per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle Baraccopoli di Messina. La nomina del prefetto Di Stani fa seguito alla norma inserita nel Dl Covid su impulso del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.