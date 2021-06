Lavoro: Orlando, a luglio al via riforma ammortizzatori

La riforma degli ammortizzatori sociali sarà pronta per i primi di luglio, ma servirà un confronto il Mef per le risorse. L'annuncio dal ministro del Lavoro Andrea Orlando in un'intervista alla Stampa. Nei settori in cui si va allo sblocco licenziamenti a luglio - riflette - la cassa integrazione c'è, il problema sono le aziende più piccole e che saranno interessate dallo sblocco a ottobre. Le ipotesi di Confindustria sulle assunzioni sembrano ottimistiche al ministro, 'ma spero abbia ragione - aggiunge Orlando -. Credo che in alcuni settori ci sia voglia di assumere, ma anche che ci siano aree di sofferenza'.