G7, vertice blindato e testato per il dopo pandemia

Sarà il primo vertice dei leader del G7 dallo scoppio della pandemia, ma sarà anche l'ennesimo vertice blindato: lontano dalle aree metropolitane e dalle grandi direttrici stradali - stavolta nella stretta penisola della Cornovaglia, estrema propaggine a sud-ovest dell'Inghilterra - presidiato da rigidi apparati di sicurezza, oltre che da precauzioni sanitarie puntigliose, ormai operativi a due giorni dall'inizio dei lavori dell'11-13 giugno.

Le anticipazioni sulla riunione a presidenza britannica dei capi di Stato e di Governo delle nazioni democratiche più industrializzate al mondo non riguardano solo i dossier politici che i leader di Regno Unito, Usa, Italia, Germania, Francia, Canada, Giappone e dell'Ue affronteranno nei primi due giorni (dalla ripresa post Covid, alla lotta ai cambiamenti climatici, ai conflitti e alla sicurezza internazionali); o quelli della sessioni finali allargate ad Australia, Corea del Sud e India nella prospettiva d'una proiezione orientale mirata evidentemente al contenimento della Cina. Bensì anche l'organizzazione e il protocollo del primo appuntamento globale di questo livello faccia a faccia da oltre un anno.

Sul fronte sanitario, il summit 2021 prevede un sistema di tamponi preliminari e di test fai-da-te da eseguire e registrare per tutti i giorni della sua durata sul sito del governo britannico da parte di ciascuno dei partecipanti ammessi. Con l'esenzione della quarantena cautelare di 10 giorni tuttora in vigore nel Regno - dove la campagna di vaccinazioni vola e morti e ricoveri sono adesso ai minimi europei, ma dove aleggia l'inquietudine legata al rimbalzo di contagi alimentati dall'ultima variante del coronavirus d'importazione, la variante Delta (ex 'indiana') - concessa soltanto alle persone ufficialmente accreditate in arrivo dall'estero.

In materia di sicurezza il governo di Boris Johnson si prepara invece a mettere sul piatto più di 70 milioni di sterline (oltre 81 milioni di euro) per la protezione degli ospiti, delle loro delegazioni, del seguito mediatico. Tutela affidata a circa 6.500 poliziotti (1.500 in forza alla Devon and Cornwall Police locale, il resto di rinforzo da altre contee) la cui presenza crescente, fra pattugliamenti e presidi, appare visibile già da qualche giorno fra le sparpagliate località coinvolte. Si tratterà della "più vasta operazione di pubblica sicurezza" nella storia della pittoresca quanto appartata Cornovaglia, ha sottolineato un alto funzionario al Guardian.

Il cuore della macchina organizzativa, e il centro della zona di allerta rossa contro ogni possibile minaccia o infiltrazione di gruppi o gruppuscoli di protesta, è a Carbis Bay, lussuoso resort balneare old fashion nel quale i leader (Boris Johnson, Joe Biden, Mario Draghi, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau e Yoshihide Suga, affiancati da Charles Michel e Ursula von der Layen per l'Ue) si riuniranno alle porte di St. Ives: paese di 11.000 anime (vacanzieri esclusi) attorno al cui perimetro è stata intanto eretta un'incombente recinzione di metallo che non manca di creare qualche disagio alla comunità locale. Ma la zona da sorvegliare è molto più ampia, con gli alberghi e gli alloggi occupati da delegazioni e giornalisti in uno spettro di cittadine e villaggi sparsi, un media center televisivo e uno dedicato alla carta stampata sistemati ad alcune decine di chilometri da Carbis Bay (quello principale a Falmouth, sulla costa opposta della penisola), gli arrivi dei treni da Londra (5 ore di viaggio circa) localizzati nelle cittadine di Truro e di Penzance, sedi delle stazioni ferroviarie principali della regione. Non mancheranno inoltre posti di blocco e chiusure stradali, a partire da domani, oltre al presidio ad hoc del piccolo aeroporto di Newquay, riservato in questi giorni ai soli voli di Stato.

In un quadro che già suscita la protesta degli attivisti raccolti nel cartello di Resist G7 Coalition: decisi a trovare comunque il modo di manifestare o di far sentire la propria voce e convinti che sia il G7 in sé a essere diventato ormai "uno spreco di denaro".