Epifani: in Aula Camera un minuto di silenzio ed applauso

L'Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Guglielmo Epifani, il deputato di Leu ed ex leader della Cgil e del Pd scomparso ieri e ha tributato un unanime applauso. Al suo posto in Aula è stato depositato un mazzo di fiori. Il vicepresidente Ettore Rosato ha annunciato che nei prossimi giorni Fico terrà una commemorazione solenne di Epifani in Aula.

Il capogruppo di Leu Federico Fornaro ha letto in Aula il messaggio di cordoglio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato in memoria di Epifani. Fornaro era fisicamente il compagno di banco di Epifani ed era visibilmente commosso. "Alla fine di ogni intervento gli chiedevo come fossi andato. Non posso più farlo", ha detto prima di iniziare la propria dichiarazione di voto sul dl Riaperture.