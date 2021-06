Salvini vedrà Draghi: 'Massimo sostegno alle riforme'

Domani pomeriggio, a Roma, Matteo Salvini incontrerà il Presidente del Consiglio Mario Draghi. L'obiettivo del leader della Lega, spiegano dal partito, "è ribadire il massimo sostegno alle riforme nel nome della concretezza, della semplificazione e della velocità. Sarà anche l'occasione per illustrare al premier la proposta di federazione dei gruppi di centrodestra che sostengono il governo, un progetto costruttivo e di unità, utile per rafforzare l'azione dell'esecutivo in Italia e in Europa".

"La federazione non sarebbe solo con Forza Italia ma guarda a tutte le anime del centrodestra al governo. Poi è chiaro che l'alleanza alle politiche sarà questa e sarà vincente; tuttavia coordinare l'azione delle forze di centrodestra per presentare ordini del giorno comuni, iniziative comuni, fare dichiarazioni comuni, ritengo sia una cosa intelligente", ha detto in mattinata Matteo Salvini. "La mia è una proposta. Per natura propongo, non dispongo. A Draghi - ha puntualizzato poi a Mezz'ora in più - offriamo una forza unica che può essere la prima in Parlamento, in Italia, nelle Regioni, in Europa".