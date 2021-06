La Cdu ferma l'ultradestra in Sassonia secondo gli exit poll

L'incubo del sorpasso è alle spalle fin dai primi exit poll: la Cdu trionfa nella tedesca Sassonia-Anhalt e l'ultradestra di Alternative fuer Deutschland resta al secondo posto, lasciando sul terreno quasi due punti percentuali. È la smentita dei sondaggi, che fino alla vigilia davano un testa a testa fra i due partiti, che avrebbe potuto destabilizzare anche la politica tedesca, con contraccolpi sulla campagna elettorale in vista del voto federale del 26 settembre. Con il risultato di queste urne, le ultime regionali dell'era Merkel, è più forte anche il candidato cancelliere dei cristiano-democratici, Armin Laschet. L'exploit dei verdi di Annalena Baerbock segna una battuta d'arresto (nel Land dell'est crescono, ma meno delle attese) e incassano una batosta i socialdemocratici, con uno dei risultati peggiori di sempre nella storia della Repubblica federale. Stando alle proiezioni, pubblicate in serata dalla tv pubblica ARD, la Cdu di Reiner Haseloff, il ministro-presidente uscente che va verso il terzo mandato, ha ottenuto il 36,6% dei voti (+6,8). L'Afd di Oliver Krichner ha preso il 22% (-2,3), e anche se non c'è affatto voglia di festeggiare nel quartier generale, Alexander Gauland e gli altri vip del partito ostentano "soddisfazione" per un esito che li vede comunque saldamente al secondo posto nel Land di Magdeburgo, confermando un grande peso politico nell'est