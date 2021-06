Giornata ambiente: Sassoli, azione urgente a livello globale

(ANSA) - BRUXELLES, 05 GIU - "L'Europa si impegna a prendersi cura della salute del nostro pianeta. Stiamo conducendo la lotta al cambiamento climatico, ma non possiamo farcela da soli". Così su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente che si celebra oggi.

"Abbiamo bisogno di un'azione urgente a livello globale per contrastare questa emergenza ambientale", aggiunge Sassoli.

(ANSA).