Il decreto reclutamento al Cdm di venerdì

Dovrebbe arrivare domattina sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto per il reclutamento del personale della P.a. legato al Recovery plan.

Il Cdm dovrebbe essere preceduto da una riunione del pre-consiglio alle 8.

Il decreto introdurrà procedure per accelerare le assunzioni, con concorsi semplificati e digitali da chiudere in 100 giorni, risorse per la formazione di giovani con forme di apprendistato e banche dati digitali per assumere professionisti particolarmente qualificati. Lo si apprende da diverse fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi.

Un meccanismo per garantire la parità di genere e generazionale dovrebbe essere introdotta anche nel decreto per il reclutamento nella P.a. legato al Recovery fund. E' quanto si apprende al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. La ministra di Iv Elena Bonetti avrebbe sollevato il tema dell'attenzione alle donne nel reclutamento di personale nella P.a. e il ministro Andrea Orlando avrebbe sostenuto la sua proposta, trovando concorde il titolare della P.a. Renato Brunetta. Nel decreto semplificazioni è stata introdotta una condizionalità, con una quota del 30% di donne e giovani per le aziende che intendano concorrere alle gare per le opere del Pnrr. L'idea è portare anche nella P.a. un meccanismo di incentivo - in via di valutazione - alla parità di genere e generazionale, ad esempio con la costituzione di commissioni ad hoc

Sempre domani dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri la norma transitoria per l'assegno unico, che disciplinerà la misura per le famiglie nel 2021, a partire da luglio. L'assegno dovrebbe andare in particolare a chi oggi non ha accesso ad assegni familiari, come i lavoratori autonomi e i disoccupati. Dal 2022 l'assegno unco è previsto per tutti.