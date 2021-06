Papa: in matrimonio serve molta pazienza, ma ne vale la pena

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 01 GIU - Il Papa, nel videomessaggio per le intenzioni di preghiera del mese di giugno, invita a pregare "per i giovani che si preparano al matrimonio con il sostegno di una comunità cristiana: perché crescano nell'amore, con generosità, fedeltà e pazienza. Perché per amare serve molta pazienza. Però vale la pena, eh?".

"È vero quello che dicono alcuni, che i giovani non vogliono sposarsi, specialmente in questi tempi così duri? - chiede Papa Francesco - Sposarsi e condividere la vita è una cosa bella. È un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte anche conflittuale, ma vale la pena rischiare". Il Papa sottolinea che "in questo viaggio di tutta la vita, la sposa e lo sposo non sono soli: li accompagna Gesù".

"Il matrimonio non è solo un atto 'sociale': è una vocazione che nasce dal cuore, è una decisione consapevole per tutta la vita, che richiede una preparazione specifica. Per favore - è l'appello del Pontefice ai giovani - , non dimenticatelo mai! Dio ha un sogno per noi, l'amore, e ci chiede di farlo nostro.

Facciamo nostro l'amore, che è il sogno di Dio". (ANSA).