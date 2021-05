Senato: Casellati denuncia minacce di morte sui social

Come riferisce l'ufficio stampa della presidenza del Senato, il presidente Elisabetta Casellati ha presentato denuncia per "una escalation di odio iniziata nell'ultimo mese con una serie di lettere anonime e culminata ieri in pesanti minacce di morte sui social network".



In un tweet si scrive "ammazziamo la Casellati. In un altro "voglio uccidere Casellati". Presidente del Senato vergogna!, è scritto in un altro post in cui un sedicente "rumeno" la minaccia ancora di morte.