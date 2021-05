Voto fuorisede: stop Viminale a ddl per Regionali ottobre

Gli studenti fuorisede non potranno votare alle regionali e alle amministrative di ottobre nelle città dove risiedono per studio, come prevede un ddl all'esame della Commissione affari costituzionali e promosso dal Collettivo Beppe Valarioti. In una riunione informale tra i membri della Commissione e rappresentanti del ministeri dell'Interno, guidati dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, questi hanno detto che il Viminale ha dei problemi tecnici "insormontabili" per poter attuare questa legge anche se fosse approvata dal Parlamento. Uno spiraglio è stato aperto per le future elezioni politiche, europee e per i referendum.