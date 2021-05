Albertini, pronto a fare vice di Fabio Minoli

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Gabriele Albertini ha spiegato che non intende candidarsi per il centrodestra a sindaco di Milano, ma è pronto a fare il vicesindaco "di una figura come quella di Fabio Minoli". L'ex sindaco elenca le qualità di Minoli, attuale capo comunicazione di Bayer Italia, ex direttore relazioni esterne di Confindustria e deputato di Forza Italia dal 2001 al 2006.

"E' stato coordinatore cittadino di Fi, deputato e fondatore dei club azzurri e quindi ha anche una sensibilità politica. Ma - ha aggiunto - è anche uno che non vive di politica e quindi ha la garanzia di essere in contatto con la realtà". "Ha dimostrato di poterne fare a meno - ha sottolineato Albertini - e di poter scegliere con indipendenza. Potrebbe essere la persona giusta".

Ai partiti, l'ex sindaco ha già fatto il suo nome, o per lo meno "Giancarlo Giorgetti - ha raccontato - mi ha chiesto un nome.

Gli ho fatto quello di Minoli e lui ha apprezzato".

"E' chiaro che loro volevano che corressi ma oggi il vecchio leone, visto che non può dare il cattivo esempio - ha concluso - può almeno dare dei consigli. come canta De Andrè e per me Minoli è un ottimo candidato. Di lui si può dire quello che Salvini ha detto di me: 'Sfido chiunque a dirmi di che partito è Albertini". (ANSA).