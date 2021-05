Salvini all'attacco sulle riforme, nuova lite con Letta

Nuovo botta e risposta tra il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario del Pd Enrico Letta. In una intervista a Repubblica il leader del Carroccio sottolinea "non sarà questa maggioranza a riformare giustizia e fisco. La ministra Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e 5S è dura". "Leggo che #Salvini non vuole che questo governo faccia le riforme della giustizia e del fisco. Mi chiedo su quale discorso programmatico abbia dato la sua fiducia a Draghi a febbraio. Lasci. E lasci che le riforme le faccia #Draghi con chi le vuole", replica a stretto giro Enrico Letta. Intanto Salvini torna a chiedere modifiche sul coprifuoco. "L'Italia ha dati sanitari confortanti "che ci permettono di chiedere, a nome di migliaia di sindaci e di tutte le Regioni, il ritorno al lavoro, alla libertà e alla vita". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, durante la videoconferenza di questa mattina in vista della cabina di regia di lunedì. La Lega chiede, tra le altre cose, "la riapertura di bar e ristoranti al chiuso almeno al 50%, un programma di cancellazione del coprifuoco da qui ai prossimi giorni, via libera a palestre e piscine al chiuso".

Mentre continuano le prove di dialogo, anche se non per le amministrative, tra i Dem ed M5s.

"Abbiamo alle spalle un cammino comune con il Pd e Leu fatto di franco e continuo scambio e di arricchimento reciproco che non parte dall'arrogante posizione di chi vuole affermare solo il proprio punto di vista. Una collaborazione salda. Questa esperienza non può essere accantonata: dobbiamo continuare a lavorare insieme e dobbiamo darci un orizzonte". Lo ha detto Giuseppe Conte all'Assemblea di Articolo Uno, cui è collegato in video anche il segretario Pd Enrico Letta.

"Noi staremo insieme alle prossime politiche, saremo parte di una proposta comune. Ne sono convinto. Potremo farlo perchè siamo persone che sanno ascoltarsi, parlarsi, si stimano tra di loro. Questa è una marcia in più incredibile. Dobbiamo prometterci che lavoriamo a innaffiare insieme la nostra convivenza e la nostra lealtà reciproca che è la base per presentarci agli italiani", ha detto Enrico Letta all'Assemblea di Articolo Uno, rivolto a M5S e Leu.