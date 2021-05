Garante Privacy impone nuove misure a TikTok

Il Garante della Privacy ha imposto nuove misure a TikTok per impedire in maniera ancora più efficace l'accesso dei più piccoli e la piattaforma si è impegnata ad adottarle sul mercato italiano.

Le misure approntate da TikTok a seguito dei provvedimenti d'urgenza del Garante hanno portato risultati significativi, ma non ancora sufficienti, secondo l'Autorità. Tra il 9 febbraio, inizio del blocco imposto dal Garante, e il 21 aprile sono stati oltre 500 mila gli utenti rimossi perché probabili infratredicenni. Il Garante ha quindi chiesto a TikTok di mettere in campo una serie di ulteriori interventi.